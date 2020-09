El Senado aprobó la prórroga de las sesiones virtuales, con el voto en contra de la oposición

La senadora Laura Rodríguez Machado adelantó que la oposición no daría los dos tercios necesarios para la aprobación del decreto de prórroga y calificó como “un papelón” haber “asistido a algo que parecía un remate de minutos para definir cuánto hablaba cada senador” por el hecho de que no se convocan a reuniones de Labor Parlamentaria.

