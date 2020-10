“Es desopilante que Macri se presente como resguardo de los valores republicanos”

En el mismo sentido, en referencia a la marcha opositora de ayer, Katopodis destacó que “primero hay que decir que se pudo realizar porque no colapsó el sistema de salud, porque no hay muertos en los pasillos de los hospitales”.

En el mismo sentido, agregó que frente a este escenario “el Gobierno no debe distraerse un solo minuto de lo que no sea trabajar en función de las prioridades, que son muy claras” pero advirtió que “lo que sí no vamos a permitir es que los que nos dejaron un país quebrado nos expliquen cómo vamos a salir de esta crisis”.

“Cuando uno lo escucha al expresidente genera mucha preocupación porque parece que no gobernaron los últimos cuatro años. Nos dejaron a un país quebrado, y todo eso sin pandemia. Gobernaron de espaldas a los argentinos. Por eso no podemos permitir que se presenten como resguardo y defensa de los valores republicanos y de las instituciones. Es desopilante, poco serio”, dijo el funcionario.

