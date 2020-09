Esmeralda Mitre se llevó el peor puntaje del “Cantando 2020”

Primero, ella hizo una previa bastante intensa en la que habló de los problemas familiares que surgieron tras la muerte de su padre y se mostró profundamente conmovida por lo que después de cantar, aclaró que eso la había afectado. Sin embargo, las excusas no sirvieron de nada porque el jurado no sólo la criticó sino que, además, le dio un 9 como calificación final.

Sin dudas fue la peor noche para Esmeralda Mitre y Nell Valenti desde que inició la competencia. La elección del tema “A Little Respect” de Erasure no fue del todo acertada y en la pista, quedó en evidencia.

