El Zorrito Von Quintiero tuvo que cerrar su restaurante y lo despidió en las redes

En el marco de la pandemia del coronavirus y los posteriores cierres de muchos locales gastronómicos debido a las restricciones, Zorrito Von Quintiero anunció en un emotivo post que cerró su restaurante “Bruni”, abierto desde junio del 2008.

“¡Adios Bruni! ¡Ya te desarman! ¡Sos historia! Adios a la vida de gastro pyme argentina y sus consecuencias. No es queja, es una descripción. Bienvenida una más libre de iva, ingresos brutos, art, seguros de vida, seguridad social, cuota sindical, retenciones, percepciones, comisiones de tarjetas de crédito, débito, mercado pago y aplicaciones de delivery, servicio de posnet, alquiler, ABL, luz, gas, agua, cuenta de banco, impuesto al cheque, autónomos del presidente, sueldos, abonos de sistema facturación, abogados, contador y si te queda algo, el 30 por ciento de ganancias“, comenzó el artista en una publicación en Instagram.

Von Quintiero reveló algunos de los inconvenientes a los que se enfrentó durante los años al frente de su restaurante: “Todos comiendo del mismo plato. Un excel demencial. Adiós también a los gestores, inspectores y el código imposible. Adiós también al leonino contrato de alquiler que siempre se está acabando, a sus herederos propietarios, su ingratitud y su miserable soberbia. Adiós al robo hormiga de cada día de algunos y sus socios caranchos. ¡Tantas historias!”.

El músico se refirió a la razón de su cierre como la “pymepedia”: “Como la de la manager confesa, como que no venga el chef tantas veces, como la del día de la madre que se trabó la cocina y tanto para contar. ¡Tragicómico! Lo vine intentando desde abajo, con éxitos y golpes, pero no es por la pandemia, es por la ´pymedemia´ muy nuestra, que viene de hace años. ¡Te cansa posta!“.

“Gracias al staff que tuvimos, algunos proveedores por sus trato y su paciencia, sobre todo cuando llegó el virus, gracias a los sponsor por acompañarme cada año, a los restos vecinos por convivir y competir con afecto, salvo excepciones como siempre, y sobre todo gracias a los clientes que vienieron a compartir y disfrutar con alegria y ganas, sintetizado en las personas de Alberto y Stella, quienes fueron los primeros en entrar cuando no entraba nadie, aquel 2 de Junio de 2008. ¡Estela Hartas! Como la bautize cariñosamente un mediodía que se quejaba por algo. ¡Como te quiero!“, expresó con cariño sobre las personas que ayudaron con cariño en su local.

“Son emociones mezcladas y una decisión personal culpa de nadie. Sin embargo, tengo esa nostalgia de seguir, acá comiendo, la esquina me extrañará, siempre bebiendo, siento la tristeza de partir, ya estoy saliendo, yo también la extrañare, agradeciendo, solo me queda por decir, que me estoy yendo, a un lugar que me haga más feliz….¡vamos viendo!“, concluyó con mucha emoción el artista que emprendió con su restaurante en el 2008.

