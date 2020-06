Ginés reconoció que “los jugadores de elite” podrían volver a entrenar, pero explicó por qué no lo hacen

“El riesgo es bajo en los runners, salvo que lo hagan como fueron los primeros días, que fue un desastre. Pero tiene una gestualidad. También tener entrenamientos de fútbol es posible, en las circunstancias de los jugadores de elite, pero el efecto gestual para los que quieren jugar al fútbol o ir a correr no es bueno. No es bueno ver una vida de ese tipo”, sostuvo el funcionario en diálogo con TN.

En este contexto, el Ministro de Salud Ginés González García reconoció que las prácticas de los planteles de Primera División -así como los runners– no serían un riesgo, pero explicó que no son habilitadas por una cuestión de la imagen que darían los jugadores entrenándose, con la masividad que tiene el fútbol, mientras buena parte de la población tiene que estar cumpliendo con el aislamiento.

