Habló la mujer que denunció que la discriminaron en un mayorista: “Fue triste lo que pasó”

A la vez, señaló que ella no tiene contacto con pacientes con covid 19 y que puede circular “porque no tengo que hacer aislamiento” e insistió en que entiende el “afán de cuidado” de Makro, pero subrayó que lo que ocurrió con ella “fue un error”.

“Como trabajadora de la salud, tenemos responsabilidad y cumplimos los protocolos, no somos un peligro. Además, yo llevaba mi protección y no había riesgo para nadie”, amplió la profesional.

“Nos preguntaban si éramos del Hiper de la Cooperativa o del Hospital Municipal o familiar de algún trabajador. Yo dije que prestaba servicios en el Municipal y me hicieron a un lado, pero nunca pensé que me iban a pedir que me fuera para resguardar al resto de las personas”, contó Estefanía a DE LA BAHÍA .

