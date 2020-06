Investigan a Peña y a Triaca en la causa por supuestas presiones de la “mesa judicial” de Cambiemos

El fiscal federal Ramiro González dispuso investigar al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el marco de la causa en la que se investigan la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en temas del Poder Judicial a través de la denominada “mesa judicial” de Cambiemos, durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, informaron a Télam fuentes judiciales.

