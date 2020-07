“La territorialidad era la cuenta pendiente”, dijo integrante de la Mesa Ejecutiva del PRO

– A: En Santa Fe ya estamos en distanciamiento social, no en aislamiento. No estamos sufriendo las consecuencias que vive el AMBA. Pero sí vemos que vamos a sentir los efectos económicos.

– A: Hay mucho debate sobre cómo continuar las sesiones. Teníamos un acuerdo para sesiones virtuales, pero terminó el plazo. Y cuando hubo temas que no estaban consensuados las sesiones virtuales mostraron falencias. Creo que debería sesionar de forma presencial utilizando lugares más amplios. Pero ante la imposibilidad de lograrlo, que por lo menos se siga virtual, para que el Congreso tenga un papel importante en pandemia. En el resto del mundo los poderes del Estado trabajan al máximo. Acá la Justicia no está trabajando y el Congreso debería esforzarse más. Estamos a contramano de los demás.

– A: Me siento identificado con la lógica de defender los valores de la República cuando quieren avanzar contra la propiedad privada o la Justicia, o cuando avalan la liberación de presos que hizo la Justicia Federal. Ahora, con cuestiones sanitarias y de gestión se necesita trabajo conjunto, es el camino. Creo que hay que trabajar de la misma manera en la cuestión económica, pero no veo por ahora esa voluntad en el Gobierno.

– A: No es lo mismo definir algo entre 40 o 45 personas que entre 9, quienes vamos a tener un contacto diario. Va ayudar muchísimo a tener más coordinación. Es todo un desafío porque ya no estamos en el poder, tuvimos que conformarnos como un espacio que tiene que convivir con otros partidos y al mismo tiempo ser oposición en un momento difícil de la Argentina.

– Angelini: Estaba previsto en la carta orgánica del partido. Es para tomar las decisiones del día a día y no necesitar una convocatoria más amplia para temas que necesitan cierta rapidez. Es importante porque tiene no solo poder político sino operativo y de relación con nuestros socios.

