Más de 20 mil vacunadores participan de la campaña de inmunización en el país

En diálogo con Télam, señaló que vacunó “a personas de 102 años que estaban felices”, a hombres que decían “yo no quiero pero me anotó mi mujer”, a gente que perdió familiares por el coronavirus, y a “muchos que entraron emocionados, porque no ven a sus nietos que por ahí viven en otra ciudad o el otro lado del mundo”.

You May Also Like