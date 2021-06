Mauricio Macri: “Intentan esconder la crisis que produjeron cerrando las escuelas”

“Estamos viendo de volver a clases en los lugares en donde no hay riesgo. El problema es que yo no puedo abrir los colegios, hay un solo colegio privado que tampoco puede abrir. Nadie quiere tomar el riesgo a ser sancionado. La explicación que hay es que el sistema es parte de la provincia. El problema de este índice es que es la cuarta vez que cambia. Por este mismo índice no hay clases en Capitán Sarmiento, hoy el 85% de los docentes ya están vacunados”, sostuvo.

Y continuó, contra la decisión del gobierno de Axel Kicillof: “¿Cómo es posible que una escuela de La Matanza o Tigre puede tener clases abiertas y una escuela del interior no? No hay ninguna coherencia en esa distinción y eso fue lo que nos movilizó”.

En medio del conflicto por la presencialidad de las clases alrededor del país, el exmandatario compartió una polémica publicación en Twitter: “Como en el pasado hicieron con la inflación y la pobreza, ahora intentan esconder la crisis que produjeron cerrando las escuelas. No hay caso. No hay solución posible en el ocultamiento”.

