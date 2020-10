Mercedes Sarrabayrouse viajó a Uruguay para reencontrarse con Susana Giménez

“¿Qué pasó con los trolls? Porque hasta ahora solo recibí elogios. ¿Están tomando tierras?”, comenzó diciendo. Y luego continuó: “Saludos. Después paguen los impuestos… Y acuérdense: siembren manzanas y lleven gallinas. pero ojo, nunca tomen tierras fiscales que se vendieron a seis pesos en Santa Cruz. ¡No sean malos!” En ese sentido, hizo una referencia a una delicada situación familiar: “Si vos pensás que yo la tengo gratis, tengo a mi mamá con cáncer en Argentina. Y a mi abuela, con 98 años, en Argentina. Y no las puedo sacar de ahí. Si no, los mandaría a todos a la conch… de su madre”.

You May Also Like