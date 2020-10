Murió Viola Smith, la baterista más longeva de la historia

Su figura y estilo tuvieron gran influencia en otras mujeres que vinieron después y se dedicaron al instrumento. Bateristas como Georgia Hubley, de Yo La Tengo, Meg White, de The White Stripes, o Sandy West, de The Runaways reconocieron a Viola Smith como su gran referente. (Clarín – 88 Nine Radio)

Los años no fueron un impedimento para la pasión de Smith por la música y especialmente por la batería. En los últimos años, ya centenaria, siguió tocando con la Forever Young Band: America’s Oldest Act of Professional Entertainers (La banda eternamente joven: el espectáculo americano más antiguo de artistas profesionales) con los que hacían distintos shows en California.

La legendaria baterista dirigió su propia banda, Viola and Her Seventeen Drums durante varios años. Imparable también formó parte de la Kit Kat Band, en las décadas del ’60 y ’70.

Desde sus inicios, Smith defendió el hecho de que las mujeres pudieran tocar cualquier instrumento tan bien como los hombres. En una entrevista, realizada en 1942 para la revista Down Beat, en plena Segunda Guerra Mundial, Viola decía: “ En estos tiempos de emergencia nacional, se está reclutando a muchos de los instrumentistas estrella de las grandes bandas. En lugar de reemplazarlos con lo que puede ser un talento mediocre, ¿por qué no dejar que algunas de las grandes mujeres artistas del país tengan su oportunidad? “.

En los años ’30, ya profesional, tuvo su etapa de mayor éxito junto a varias bandas de chicas. Primero formó parte de The Coquettes y más tarde, instalada en Nueva York, gracias a una beca de la prestigiosa escuela de música Juilliard, creó otra banda formada íntegramente por mujeres, la Hour of Charm Orquestra.

