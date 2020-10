Nacha Guevara recordó a María Martha Serra Lima con emoción

También Cherutti, que trabajó con Serra Lima como productor de sus shows, recordó a la cantante con cariñosas palabras de admiración. “Cuando trabajaba conmigo me acuerdo que estaba en una banqueta, se sentaba ahí 10 o 15 minutos antes del show. Para levantarse sufría mucho de sus huesos. Pero cuando salía a cantar, cuando salía al ruedo, no se le notaba absolutamente nada“, sostuvo el capocómico. “Era maravilloso verla cantar“.

“ Y cuando vi que se levantaba. Uy… “, agregó Guevara con la voz entrecortada. “ Esa fuerza que no sabemos de dónde sacamos. Caminó un largo trecho hasta llegar a su posición y cantó. Nunca me lo olvidé porque eso es lo que hacen los artistas “, señaló.

You May Also Like