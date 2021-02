Nicole Neumann apuntó contra Barby Silenzi

Barby Silenzi vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez no es por su separación de El Polaco, sino por polémicas imágenes que se difundieron en las últimas horas donde se la ve bebiendo una cerveza mientras amamanta a su hija Abril.

El hecho ocurrió durante un encuentro que mantuvo la pareja por un compromiso médico: darle una vacuna a la hija de 8 meses que tienen en común. Además, la bailarina y el cantante de cumbia aprovecharon la ocasión para hablar y compartir un momento de distracción.

Sin embargo, Silenzi no esperaba que aquel encuentro genere revuelo mediático ya que los medios se hicieron eco de las imágenes. En “Nosotros a la Mañana” abordaron el caso y Nicole Neumann fue lapidaria con Barby. “Por mi experiencia como mamá, yo tenía entendido, por lo menos hasta mi última hija que amamanté, que fue hace 5 años, que el alcohol tarda en irse 3 horas (del cuerpo). Con lo cual, uno podría amamantar a su bebé después de 3 horas de haber ingerido alcohol. No sé si esto cambió. No es muy copado lo que estamos viendo“, aseguró la panelista.

Luego de su descargo, en el ciclo de El Trece pusieron al aire un audio del médico Diego Montes de Oca donde desaconsejaba que una mujer lactante tome alcohol por los efectos negativos que puede generar en un bebé. Tras escuchar las palabras del medico, la modelo arremetió: “No está bien lo que hizo. No se hace lo que uno quiere con un hijo, es otra vida, hay que velar por la otra vida. Si uno quiere traer hijos al mundo para hacer cualquiera, no me parece que esté bien“. (DiarioShow)

