PlayStation 4 ahora permite que los padres elijan en qué juegos pueden chatear sus hijos

A la espera del lanzamiento de PlayStation 5 y de su competidora Xbox Series X de Microsoft, Sony lanzó esta semana una actualización de software para PlayStation 4 que se destaca por la inclusión de mejoras en los controles parentales.

La actualización 8.00 trae más opciones para que los adultos controlen la actividad de los chicos en los videojuegos. Según nota Engadget, las herramientas se simplificaron y ahora son más adaptables a diferentes necesidades y preferencias. El propio fabricante señaló en ese sentido que los parámetros para la comunicación y la visualización de contenido ahora están agrupados para que sea “más fácil de entender para los padres”.

Una de las principales mejoras en este terreno es la posibilidad de elegir en qué juegos los chicos pueden chatear con otros usuarios. Es decir, es posible crear una suerte de “lista negra” con títulos en el que los usuarios (en este caso, los niños) no podrán interactuar con otros jugadores o usuarios.

Por otra parte, los menores pueden pedir a los adultos permiso a través del software para comunicarse con otros usuarios en juegos concretos.

En este punto cabe señalar que muchos estafadores, incluso pederastas, ingresan a estas comunidades en línea para generar vínculos con nenas y nenes. Por eso es fundamental no sólo aplicar los controles parentales que ayudan a limitar la actividad de los niños en las plataformas digitales, sino también acompañarlos en esas actividades, estar al tanto de sus hábitos y, en definitiva, compartir con ellos los ratos de entretenimiento para, además, conocer más a fondo los espacios virtuales en los que pasan algunas horas del día y los eventuales peligros de esos ámbitos.

Otras mejoras: El menú rápido del control cuenta ahora con una opción para silenciar todos los micrófonos al instante. Por lo demás, el sistema de verificación de dos pasos de PS4 agrega soporte para aplicaciones de terceros. Un detalle colorido: el upgrade trae avatares de Ghost of Tsushima, God of War, Bloodborne y el aclamado juego The Last of Us 2.

Un cambio que no tuvo buena recepción en la actualización 8.00 para PS4 es la imposibilidad de crear eventos o participar en los creados por otros usuarios. En este mismo orden, se elimina la opción de formar comunidades privadas.

