¿Pochettino por Pep Guardiola en el Manchester City?

Pep Guardiola llegó a Manchester City en 2016 y tiene contrato hasta mediados de 2021. Según medios ingleses, el entrenador español tiene una cláusula de salida por lo que podría abandonar a los citizens en el próximo mercado de pases, y es por eso que Pep habría pedido una serie de requisitos para quedarse en el club.

El diario The Sun informa que Mauricio Pochettino, ex DT de Tottenham finalista por primera vez en la historia de la Champions League en la última temporada, estaría dispuesto a rechazar cualquier oferta hasta el verano a la espera de ser él quien reemplace a Guardiola en el City. A pesar de que el catalán aseguró que esa cláusula no existe, medios británicos insisten en que es cierta.

Por otro lado, Daily Mail asegura que el ex director técnico de Barcelona y Bayern Munich pidió dos defensores y un delantero, además de alguien para reemplazar la inminente salida de su mano derecha, Mikel Arteta, que está próximo a convertirse en el entrenador de Arsenal.

