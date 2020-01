¿Por qué Centurión no fue a Boca?

Jorge Amor Ameal explicó el motivo que impidió que Ricardo Centurión regresara a Boca en este mercado de pases, en el que ya acordó su incorporación a Vélez. “Son decisiones del cuerpo técnico”, afirmo en declaraciones con Fox Sports.

El presidente de Boca elogió al futbolista y destacó que “es un gran jugador”. Además, agregó: “Desgraciadamente, muchas veces tiene que luchar contra él mismo y gente que aprovecha de su fama y termina complicándole la vida. Es una situación realmente muy difícil”.

Con respecto a las posibilidades para incorporar, Ameal no dio indicios. “Mañana me junto con el cuerpo técnico y con Roman (por Riquelme). Una vez que concretemos algo, lo vamos a comunicar. En lo previo no sirve hablar. Se manosean jugadores e instituciones, y no termina en nada”, manifestó.

El máximo dirigente xeneize también se refirió al futuro de Carlos Tevez y deslizó que “ojalá tenga ganas de continuar y le ponga lo que hay que poner”. En tanto, añadió: “Me gustaría que se quede en Boca y termine su carrera acá. Los problemas se superan. El club está por encima de todas las cosas”.

En relación a la salida de Nicolás Burdisso como director deportivo, Ameal fue muy elogioso. “Charlamos y nos dimos la mano. Realmente excelente. Le agradecí, igual que hice con De Rossi (Daniele), lo que hizo por la institución. No tengo nada de que quejarme. Si no, lo diría”, concluyó.

