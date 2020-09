Proponen declarar personalidades destacadas en el ámbito de la Salud a las y los infectólogos que asesoran a Alberto Fernández

“Todas las medidas tomadas no fueron mera improvisación, fueron generadas por un exhaustivo análisis de situación gracias al grupo de expertos convocados para la ocasión. Gracias a estas medidas, y a seis meses del decreto 260, el sistema de salud está resistiendo. Nuestro país se adelantó a la llegada del Virus y -atento a la experiencia en otros países- actuó muy rápido. No cabe duda que hoy, a seis meses de aquel decreto, cuando esperamos estar cerca del tan ansiado ‘pico’, se sigue contando con un sistema de salud fuerte, equipado, capacitado y solidario” agregaron Valdés y Ferreño.

Los legisladores aseguraron que “todos y cada uno de los expertos convocados no sólo asesoran al presidente, se trata de profesionales exitosos que no buscan hacerse famosos y que además explican a diario a cuanto medio así lo requiera los avatares de la actual situación”.

