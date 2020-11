Ratifican la vigencia del DNU que congela los alquileres y suspende los desalojos

Además, el ministerio de Hábitat precisó que los decretos no suspenden el pago de alquileres, sino que aquellos que no pudieran abonarlo, acumularán la deuda que deberá saldarse a partir de febrero de 2021 . Detalló que podrán aplicarse intereses compensatorios , pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

You May Also Like