Recomiendan tener sexo en “espacios abiertos y bien ventilados” para evitar contagios

La Agencia de Salud Pública de Barcelona, España, recomendó tener sexo en “espacios abiertos y bien ventilados” y aconsejó incursionar en prácticas sin contacto físico como el sexting o videollamadas para disminuir contagios de coronavirus, en una guía con consejos para mantener relaciones sexuales en tiempos de pandemia.

“Las relaciones sexuales consentidas son una fuente de salud, placer y bienestar emocional. En la pandemia y pospandemia de Covid-19 muchas personas se preguntan cómo mantener relaciones sexuales de forma más segura”, indicó la agencia y aseguró que “ahora tenemos que ser también conscientes de que el virus se transmite por vía respiratoria”.

“Durante el sexo es fácil exponerse a la respiración o la saliva que transmiten el virus. Por eso se recomienda no besar ni intercambiar saliva con personas con las que no se convive”, advirtieron y aclararon que “en caso de que las personas convivientes no tengan ningún síntoma y no hayan sido expuestas al virus el riesgo de contagiarse es bajo”.

La cartera sanitaria barcelonesa resaltó las medidas de higiene como forma de prevención de los contagios.

“Se recomienda ducharse o lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después del sexo, lavar con agua y jabón los juguetes sexuales en caso de usarse, y desinfectar los teclados y las pantallas si se comparten con alguien”, precisaron.

“Hay menos riesgo si las relaciones se mantienen en espacios grandes, abiertos y bien ventilados”, aseguraron.

En tanto, aseveraron que las “prácticas sexuales seguras” son las que son “sin contacto físico con otras personas, como, por ejemplo, la masturbación personal, los videos eróticos, el sexting o las reuniones sexuales virtuales”.

“Se recomienda tomar precauciones con las personas de mayor riesgo, como las mayores de 65 años, o las que tienen problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios crónicos o inmunodepresión”, concluyeron.

