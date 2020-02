Se conocieron desgarradores detalles de la muerte de Caroline Flack

Luego de que hallaran sin vida al cuerpo de la presentadora del reality británico “Love Island“, se conoció el motivo de su fallecimiento. Además la familia publicó un desgarrador mensaje de la artista.

El sábado pasado encontraron sin vida a Caroline Flack en su domicilio de Londres. La conductora de 40 años y ex pareja del príncipe Harry y de Harry Styles, mantenía un cuadro de depresión tras el juicio que le inició su novio, el tenista Lewis Burton, por agresiones.

Luego de que se conociera que el mismo iba a ser el próximo 4 de marzo, los agentes que se encuentran a cargo de la investigación del caso dieron a conocer que la artista británica se suicidó, tras haber encontrado indicios de ahorcamiento en su cuerpo.

Según indican las versiones, Flack descubrió que su novio le era infiel después de haberle revisado el celular. Ante este descubrimiento, ella decidió golpearlo con una lámpara en la cabeza mientras dormía. Sin embargo, el tenista desmintió el hecho. De todos modos, la presentadora fue detenida y luego liberada bajo fianza.

Por su parte, los familiares de la conductora de “Love Island” publicaron una carta que Flack quería hacer pública y que no lo había hecho ya que le habían aconsejado que no lo haga. “Para muchas personas, ser arrestada por agresión es una manera extrema de tener una especie de revelación espiritual y de despertar, pero para mí se ha convertido en normal. He afrontado muchas situaciones de estrés en mi vida. He aceptado opiniones sobre mi vida, tóxicas y vergonzosas, durante diez años y todavía me digo a mí misma que es parte de mi trabajo. No me quejo“, dice el desgarrador mensaje.

“Siempre me he responsabilizado de lo ocurrido aquella noche. Incluso entonces. Pero la verdad es que fue un accidente. Tengo una crisis emocional desde hace tiempo, pero no soy una maltratadora. Tuvimos una discusión y ocurrió un accidente. Un accidente. La sangre que alguien vendió a un periódico era la mía, y fue algo muy triste y personal“, continúa.

“He perdido mi trabajo. Mi hogar. Mi capacidad de hablar”, cierra tajante.

A pesar de la terrible acusación, Lewis Burton continuaba su noviazgo con Caroline.

Fuente: Diario Show

Comentarios

comentarios