Se elevó a juicio causa que se desprendió de la investigación por la muerte de Ángel Almada

La jueza Olivera coincidió con el fiscal y advirtió graves omisiones y acciones en el inicio de la investigación, entre ellos: no preservar el sitio del hecho, no anoticiar al fiscal inmediatamente para que diera las directivas a seguir, insertar frases falsas en declaraciones testimoniales receptadas en sede policial e intentar “sostener irresponsablemente la hipótesis del suicidio descartando otras líneas posibles de investigación”.

