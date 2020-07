Tévez: “No es el momento para que vuelva el fútbol”

Carlos Tévez deslizó que no ve con buenos ojos que se decida retornar a la actividad futbolística con cifras tan altas en torno al coronavirus: “Creo que es muy difícil volver ahora, sabiendo que hay gente que está muriendo. No es el momento”, afirmó en América TV.

El delantero se refirió a la Copa Libertadores y destacó que “las fechas de Conmebol son tentativas y se pueden cambiar”. Además, agregó: “Si no podemos entrenar de acá al 10 de agosto, se modificará el calendario. El club y la AFA saben que no debemos quemar etapas, así que eso no me preocupa”.

Con respecto a su postura, Tévez fue contundente: “Están metiendo presión de todos lados y el fútbol tiene muchos negocios, pero acá hay gente enferma. Sin prácticas es difícil que juguemos. Podemos tener nuestra opinión, pero si Boca me dice que hay que retornar al trabajo, habrá que hacerlo”, manifestó.

