WhatsApp dejará de funcionar en estos ocho celulares con iOS y Android

WhatsApp no es la excepción a la regla. El mensajero de Facebook incorpora cambios en forma asidua y también es frecuente que algunos smartphones se queden fuera de la fiesta . Ahora se conoce el listado de celulares que no podrán usar la aplicación de mensajería más popular a partir de 2021 . La lista incluye modelos relativamente antiguos, tanto con iOS de Apple como con Android.

