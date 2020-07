“Ya la gloria la gané”: ¿Quintero develó que se va de River?

En marzo de 2019, cuando transitaba su mejor momento en River, sufrió una rotura ligamentaria en la rodilla izquierda que lo tuvo seis meses afuera de las canchas. A la vuelta, no logró encontrarse con su mejor nivel futbolístico y no pudo recuperar la titularidad , pero sí aportó con sus ingresos desde el banco.

El mensaje retumbó fuerte y un rato más tarde el propio futbolista realizó una nueva publicación para aclarar la situación: “Siempre me he caracterizado por ser una persona reservada. El día que tenga alguna noticia por compartir, lo haré. Hoy mi presente es claro y afirmo, como lo hice hace algunos meses, es River Plate. Soy feliz y disfruto mucho del lugar en el que estoy. Quizá en el mundo del fútbol se dice y especula mucho. Se sale de mi control. Bendiciones. Juanfer!” , escribió.

