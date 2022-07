Felisa Miceli: “Martín Guzmán le hizo un golpe al presidente que lo defendió en toda la gestión”

La exministra de Economía, Felisa Miceli, criticó con dureza a Martín Guzmán, aseguró que le dio un “golpe al presidente que lo defendió en toda su gestión” y celebró la designación de Silvina Batakis como ministra,

Tras una dura crítica a la gestión de Guzmán, la que definió como “pésima”, consideró que el nuevo equipo debe estar alineado y tener una conducción fuerte. Para ello, advirtió que Batakis deberá “tener las manos libres para designar a quien le parezca”.

En tanto, hizo un breve repaso por los desafíos que tendrá al frente del ministerio, entre los que destacó la necesidad de rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para Miceli, Guzmán “fue un ministro que tuvo una pésima gestión”. “El sábado puso a toda la sociedad en un vilo prácticamente y le hizo un golpe al Presidente que lo defendió durante toda su gestión. Habla de él como persona”, criticó.

En tanto, dentro de los desafíos que de deja Guzmán a Batakis, Miceli destacó tres puntos: por un lado, la necesidad de un “ordenamiento de las cuentas del sector público, desordenadas por los bonos y la dinámica de financiamiento”; por el otro, el imperativo de “revistar el acuerdo con el FMI, firmado antes de una guerra que puso todo patas para arriba”; y finalmente, la escasez de divisas que hace urgente un “cambio de estrategias del Banco Central respecto a la asignación de divisas”.

Miceli puso un paño frío respecto a las expectativas que giran en torno a la jornada financiera de este lunes: “Mucho no me preocupa la apertura de los mercados. Cuando a los mercados les va mal, por lo general a la gente le va bien. Me preocupa que el Banco Central maneje la situación. Me preocupa que se den señales claras”.

“Creo que los mercados verían con agrado que haya un ministro que se ocupe de las cuestiones importantes de la economía. Si estamos fuertes y bien parados, sabemos qué botones tocar, qué coordenadas ir moviendo, esto pasa. Lo que queda es una cuestión más sustantiva de cómo este cambio de ministro signifique, ojalá, un cambio de ciertas políticas que impacten positivamente en la vida de la gente”, concluyó. (Página 12)

