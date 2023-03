Affranchino palpita la previa ante Boca: “Nunca pensé en cambiar la camiseta, prefiero la de Olimpo”

El mediocampista Facundo Affranchino aclaró que el plantel de Olimpo no está pensando en cambiar camisetas, tras la advertencia de su técnico Arnardo Sialle y palpitó la previa por los 32avos. de final de la Copa Argentina donde enfrentará a Boca, este sábado desde las 20.10.

El entrenador Aurinegro, Arnardo Sialle, dejó en claro que no quiere ver a sus futbolistas cambiando camisetas con su par Xeneize si quedan eliminados: “Si los jugadores quieren la camiseta de Boca, que la compren en una casa de deportes”, sentenció el DT.

Y fue su dirigido, Facundo Affranchino quien opinó al respecto: “Hay que escuchar lo que dijo. Arnaldo aclaró que esa es su forma de pensar y que él no lo haría. A nosotros no nos quiso decir eso. Tampoco lo tenemos en cuenta porque no estamos pensando en cambiar camisetas”, explicó el volante en declaraciones a TyC Sports.

Siguiendo la línea, agregó: “Nunca se habló de eso, sí del partido que nos toca jugar. Lo leí pero no se comentó nada en el vestuario. No pasó nada, es algo que dijo. Prefiero quedarme con la camiseta de Olimpo en caso de que nos vaya bien, porque va a ser un partido especial y me gustaría guardarla de recuerdo”, detalló el ex River.

Además, el mediocampista habló sobre su rival y la presión que tiene de sacar un buen resultado, para la continuidad de su técnico Hugo Ibarra: “Sabemos a lo que juegan. Lo que pasa con ellos no nos afecta, estamos ajenos. Tampoco creo que les haga algún efecto contrario en este tipo de partidos”, describió el ex- Olmedo de Ecuador

“Boca está preparado y acostumbrado a manejar estos tipos de situaciones. Nosotros nos preparamos para enfrentar a un gran rival, contrarrestarlos y poder pasar de fase que es el objetivo. Queremos lastimarlos y buscar el resultado con nuestras armas. No vamos a buscar los penales, no queremos eso. Pero si llega ese momento, ojalá que sea favorable para nosotros”, advirtió.

Por último, Affranchino mencionó que será un partido especial y que Olimpo tiene muchas chances de pasar de fase: “Este club también exige otra cosa porque estuvo mucho tiempo en Primera. Es grande y ya jugó muchas veces contra Boca. El plus es la ilusión de pasar de fase y ojalá que lo tengamos todos. Tenemos mucha hambre de gloria, vamos a salir con ese entusiasmo de competencia y triunfo. Ojalá que se nos dé”, cerró.

