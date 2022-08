AFIP denunció a Susana Giménez por presunta evasión de impuestos

Susana Giménez quedó envuelta en un escándalo judicial luego de haber sido denunciada por la AFIP por una presunta evasión de impuestos. La administración Federal de Ingresos Públicos puntualizó en que la diva tiene una deuda de $50.000.000, aunque con la sumatoria de multas e intereses podría llegar hasta los $300 millones. El delito tiene penas de prisión.

Si bien Susana respondió a la declaración jurada de patrimonio y otros trámites, se negó rotundamente a presentar la documentación jurada de Bienes Personales. En el descargo ante la AFIP, ella sostiene que la reforma aprobada por el Congreso a fines del 2019 es “confiscatoria” y que nunca realizó “ninguna declaración maliciosa ni de fraude al Fisco”.

Esta mañana desde la AFIP, expresaron que no existe una medida judicial notificada que les impida continuar con el procedimiento: “Tras una serie de intimaciones no respondidas, se procedió a la denuncia penal”, explicaron. Según el organismo, si la conductora paga la deuda el procedimiento penal contra ella puede caducar pero si Susana no se presenta a declarar, podría ser obligada por la fuerza pública y en caso de no estar en Argentina podrían alertar a la Interpol. (Revista Pronto)

