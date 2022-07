Amenazaron a Jorge Rial durante su programa en C5N

Jorge Rial denunció este lunes que fue víctima de amenazas durante un corte comercial de su programa por C5N, “Argenzuela”. Tras la pausa el conductor comentó al aire que no hará “un escándalo” por el apriete recibido pero afirmó que sus compañeros de equipo fueron testigos de la situación.

“¡No sé para qué me invitan si saben cómo me pongo! El quilombo que está armando este programa yo pocas veces lo vi. Acabo de recibir, en el corte, una amenaza”, conto Rial minutos antes de las 17.

“Alguien tan enojado”

“Quiero decir que no la escuché solo. Tuve la prevención de ponerlo en el altavoz. La escucharon no sólo mis compañeros, sino todos los compañeros detrás de cámara, todos. Está grabado, también se graba rápido por las dudas”, relató.

A modo de respuesta por las amenazas recibidas el conductor remarcó: “Tranquilos. No voy a hacer un escándalo con esto pero es televisión, es información, no pasa nada… Pero pocas veces escuché a alguien tan enojado, sacado y amenazando de la manera en que amenazó”,

“Me pasó en otros ámbitos… me amenazó Firmenich, Hugo Chávez me mandó a investigar, barrabravas… Ahora, este tipo de amenaza, que por suerte puse en altavoz porque sino no me hubiesen creído”. (Ámbito)

