Ángel Cappa: “Yo he sido un entrenador más del montón, pero siempre defendí una idea”

Ángel Cappa fue jugador de Olimpo de Bahía Blanca y en el medio de su desarrollo como deportista, se nutrió de lecturas que ampliaron el espectro de su horizonte.

Pasó por las carreras de filosofía y psicopedagogía, y estableció un marcado pensamiento que le indicó el camino de sus principios. Producto de su filiación política con el peronismo, en la época de la dictadura se tuvo que exiliar del país y se fue a España, lugar donde reside actualmente.

“Yo militaba en el peronismo de base, que era un grupo de izquierda. Muchos compañeros habían sido detenidos y asesinados. Un día llevaba panfletos en un coche y me salvó: nos detuvieron en un control, un militar me reconoció por el fútbol y me dejó pasar. Yo pensé que otra oportunidad no iba a tener, por eso me fui del país”, explicó el año pasado en televisión.

Al dejar su carrera de futbolista profesional, decidió que su lugar en la vida iba a estar en el rol de entrenador y se formó al lado de César Luis Menotti. Fue su asistente en la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol de 1982 y luego en el Barcelona. Más tarde, decidió emprender su propio camino e hizo su debut en Banfield. Luego fue ayudante de campo de Jorge Valdano y trabajó en Tenerife y Real Madrid.

Tuvo varios retornos al país en condición de DT, pero su paso más recordado fue al frente de Huracán en 2009, con el que logró el subcampeonato tras un fallo arbitral de Gabriel Brazenas, en el partido final con Vélez, que perjudicó al Globo a una derrota injusta por 1 a 0 y al segundo puesto.

Más allá de los resultados, en el imaginario colectivo ese equipo quedó como uno de los que más se acercó a lo que hizo César Luis Menotti en 1973 y hoy en día nadie duda cuando se habla de “Los Ángeles de Cappa”. “Yo he sido un entrenador más del montón, pero siempre defendí una idea. Entonces no es que moleste como entrenador, sino por lo que digo, por el mensaje que doy, porque pongo en evidencia algo”, reflexiona Cappa desde Madrid en exclusiva con NA.

