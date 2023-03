Ardiles apuntó contra De Paul: “Me pareció una declaración de nene”

El campeón del mundo en 1978 Osvaldo Ardiles apuntó contra el mediocampista Rodrigo De Paul luego que este afirmara que la Selección argentina que acaba de ganar el Mundial Qatar 2022 es la mejor de la historia.

“Él tiene derecho a decir lo que quiera. En primer lugar, me pareció una declaración pueril, de nene. Me parece que no hacía falta que la hiciera, me parece un poquito desubicado. No me gustó”, comenzó Ardiles

Y siguió: “No tendría por qué meterse en ese terreno. Todos somos campeones del mundo, todos tenemos un respeto muy especial por todos. Yo de ninguna manera voy a entrar en la polémica. Me pareció una opinión de alguien no tan seguro de sí mismo”.

“El hecho de ser campeón del mundo lo tenés por vos por toda tu vida. Es un galardón para siempre. Pero de ninguna manera significa que yo fui mejor que otros. Riquelme, por ejemplo, no ganó la Copa del Mundo, Agüero tampoco. ¿Eso qué significa? ¿Que están un escalón por debajo de los demás? No. Hay jugadores que ganaron la Copa del Mundo y no le pueden atar los botines a Riquelme”, amplió el ex futbolista en Futbolémico.

Las declaraciones de De Paul generó polémica para los campeones del mundo de 1978 y 1986 que incluso salieron a dar su parecer.

No obstante, otros integrantes del conjunto que lidera el entrenador Lionel Scaloni opinaron al respecto, como fue el caso del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, quien aseguró que la frase de De Paul sería totalmente acertada si vuelven a ganar un Mundial.

Comentarios

comentarios