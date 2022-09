Argentina no pudo con Croacia y quedó eliminada de la Copa Davis

El equipo argentino de Copa Davis fue derrotado este sábado por Croacia, en Bologna, y se quedó sin chances de meterse en las Finales 2022 del certamen. En el primer turno Sebastián Báez no pudo con Borna Gojo (cayó por 6-1, 3-6 y 6-3), en el segundo Francisco Cerúndolo perdió 6-4 y 7 (8)-(6) 6 frente a Borna Coric y el dobles estará a cargo de Máximo González y Horacio Zeballos ante Nikola Mektic y Mate Pavic.

El mejor tenista argentino, Diego Schwartzman, no disputó ninguno de los tres partidos de la serie ante Croacia, por la tercera fecha del Grupo A de las Finales de la Copa Davis 2022. Luego de perder por doble 6-2 ante el sueco Mikael Ymer en el cruce pasado y no estar ante los italianos en la segunda fecha, Guillermo Coria decidió no incluir al Peque en el cruce definitivo ante los croatas. El argentino mejor clasificado no tiene ningún problema físico que lo margine, es una decisión táctica del capitán.

El equipo nacional debía vencer si o si a Croacia y a su vez esperar que Italia gane el domingo ante Suecia. Si se daba esa combinación de resultados, el equipo argentino podía entrar por cantidad de sets ganados y perdidos para determinar la clasificación.

