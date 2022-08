Así fue por dentro la marcha que se hizo en Uruguay en repudio a Wanda Nara

Todo comenzó cuando, días a atrás, la Agrupación de Trabajadoras Domésticas de Uruguay escribió una carta abierta en la que repudiaban el accionar que habían tenido Wanda Nara y Mauro Icardi con Carmen Cisnero, su ex empleada.

Según había denunciado la trabajadora en su momento, la pareja no la habría registrado en blanco mientras trabajaba para ellos ni tampoco le habría sacado su visa de trabajo para poder vivir en Europa.

“Estimado Sr Presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, exigimos que la señora Wanda Nara sea persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera, queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, habían disparado desde su carta.

“Insistiremos con nuestro pedido y estamos convocando a compañeros y compañeras de todo el país para que nuestra lucha tome fuerza. Por último, queremos también extender el repudio hacia Mauro Icardi, pareja de la señora Nara, que también le incluyen las mismas palabras expresadas sobre su esposa hacia él”, añadieron.

Con el objetivo de que sus acciones no quedaran sólo en palabras, desde la Agrupación decidieron convocar a una marcha el pasado domingo para mostrar su repudio hacia Wanda.

“Convocamos a la marcha de este domingo 21 de agosto a las 14 en la intendencia de Montevideo, se ha sumado más gente de la que esperábamos”, había informado Daiana Carolina González, la titular de la Agrupación en diálogo con Mitre Live.

Finalmente, la mañana de este lunes, el periodista Juan Etchegoyen mostró una foto de la movilización en la que se leían algunas de las consignas de la Agrupación.

“Todos somos Carmen” y “Justicia por Carmen”, fueron algunas de las frases que pudieron leerse en los afiches. (Revista Pronto)

