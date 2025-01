Bad Bunny anunció cómo será la gira para presentar su nuevo disco y adelantó que va a visitar la Argentina

El nuevo disco de Bad Bunny, Debí tirar más fotos, está siendo una auténtica sensación. A menos de 10 días del lanzamiento en plataformas, el músico puertorriqueño dio información sobre cómo serán la presentación en vivo del mismo.

Con la misma campaña de marketing que viene utilizando para el álbum que incluye videos de corte cinematográfico, apariciones constantes en redes y una reafirmación de su identidad nacional, publicó un clip en el que explica sus planes para conciertos.

“Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón. Quisiera volver. Full voy a volver como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia”, dice al comienzo del video para confirmar su regreso a estos países durante este año.

Además, agrega que quiere presentarse en Brasil y Japón, lugares en los que nunca se presentó en vivo y volver a lugares que lleva tiempo sin dar conciertos como Italia, Londres y España.

Así, anunció que la presentación de Debí tirar más fotos será en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, con una residencia de 21 conciertos titulada “No me quiero ir de aquí” y que tendrá comienzo el 11 de julio.

Los primeros nueve conciertos estarán destinados solo para residentes de Puerto Rico y las próximas 12 entradas podrán ser adquiridas por el público general. Las entradas saldrán a la venta el próximo 1 de enero.