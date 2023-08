Benedetto: “Si tengo que jugar en otro equipo de Sudamérica que no sea Boca, me retiro”

El delantero de Boca Darío Benedetto aseguró este martes que si en algún momento tiene que jugar “en otro equipo sudamericano” que no sea el Xeneize, prefiere “retirarse del fútbol”.

“Lo cierto es que nunca pensé en irme de Boca, y cuando me llegó la oferta de Inter, de Porto Alegre, le dije a mi representante que en el único equipo de Sudamérica en que voy a jugar es en Boca, y si tendría que hacerlo en otro lado, prefiero retirarme del fútbol”, destacó a ESPN Benedetto, de 33 años.

“Lo que pasa es que en los últimos tiempos tuve problemas personales que me afectaron mucho, así que iba a entrenar y a casa. Por suerte tuve la ayuda de una psicóloga durante los últimos cuatro años y ahora estoy bien, pero uno no es un robot y nunca puede estar siempre bien”, remarcó.

Benedetto aceptó, por ejemplo que al cuestionar a su ex compañero en Boca, Agustín Almendra, al que ahora enfrentará en cuartos de final de Libertadores, quedó “como un bocón”, pero que no se arrepiente y lo saludaría en caso que se crucen en esos partidos, “aunque no lo abrazaría. Pero debo reconocer que es un crack”.

“Y en cuanto a la llegada de Edinson Cavani se habló mucho, pero la verdad que él es un referente a nivel internacional y tenemos ahora una competencia muy buena también con Miguel Merentiel por un lugar, que está haciendo goles y jugando muy bien”, explicó.

“Pero lo concreto es que ahora me siento bien, dejé atrás la tristeza y eso quedó demostrado el otro día, cuando pateé un penal de 700 kilos contra Nacional, pero me tenía la confianza necesaria hasta para volver a errar. Inclusive iba a ejecutar el primero y no el segundo, pero como me lo pidió el ‘Changuito’ (Exequiel) Zeballos, se lo dejé”, aclaró.

Comentarios

comentarios