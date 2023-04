Cacho Garay cada vez más complicado

La semana pasada, la situación judicial del humorista Cacho Garay se complicó. Verónica Macías, su última mujer, lo denunció por abuso y violencia de género y él fue detenido por tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas en su contra pero pagó una fianza y quedó en libertad. Sin embargo, el jueves el fiscal amplió la denuncia y terminó ordenando su arresto domiciliario.

Como si todo esto fuera poco, apareció en los medios Andrea, quien fuera la primera mujer de Garay y madre de su único hijo, que se sumó a las acusaciones por violencia física y verbal. “Tuve un vínculo de 11 años con él y sí viví hechos de violencia pero no en la intimidad, como le ocurrió a Verónica”.

“Fue una persona que me ha dejado mal en un montón de lados, que ha dicho que estuve con él para vivir cómoda y otras cosas que no fueron ciertas, me ha cerrado puertas y nunca actué como mujer despechada. Quiero decir que apoyo a Verónica desde el lado humano y femenino. No fui testigo de lo que ella declaró, sólo puedo contar mi historia”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen.

Exclusivo: Andrea, otra ex mujer de Cacho Garay, rompió el silencio en Nosotros a la mañana.@JuanEtchegoyen pic.twitter.com/A5jrlmWFNP — Nosotros a la mañana (@NosotrosElTrece) April 24, 2023

En Intrusos contaron que Andrea hizo varias denuncias por violencia pero todas habrían sido desestimadas aunque no trascendió el motivo. Habrá que ver si ahora volverá a presentarse para ratificar las que efectuó en el pasado pero lo cierto es que Cacho ya está enfrentando una causa judicial grave. (Revista Pronto)

