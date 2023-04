Cacho Garay fue detenido por violencia de genero

El vínculo de 13 años entre el humorista Cacho Garay y su esposa, Verónica “Bamby” Macías, terminó de la peor forma cuando la mujer denunció al humorista por los delitos de “amenazas agravadas” y “violencia de género”, lo que derivó en la detención del artista ayer. Mientras avanza la investigación de los hechos, la figura de la joven de 32 años suscitó el interés público, como también el origen del vínculo entre ambos, que se inició a mediados de la década pasada.

Según el sitio mendocino Diario Uno, Garay conoció a Macías en 2010, cuando ella tenía 19 años. Oriunda de Córdoba y cantane lírica, la joven inició poco después una relación con el humorista, que cuatro años más tarde se consolidaría con el casamiento de ambos y su mudanza a Mendoza, la provincia en la que nació el artista.

“Cuando la vi, me pareció ver a un ángel, me inspiró algo muy tierno. “Bamby” soñaba con que alguien la escuchara y eso me rompió el corazón”, contó en 2014 Garay a la revista Pronto y agregó: “Un día me vino a ver al teatro, nos hicimos amigos y después la amistad fue in crescendo. Impensadamente, surgió una relación. Al principio ella me mintió con la edad. Me dijo que tenía 21, pero era más chica. No nos molesta ni nos afecta la diferencia de edad, porque la madurez no pasa por el almanaque”.

Instalados en Mendoza, el humorista sumó a su pareja en sus espectáculos, incluido su último show: Vamo’ REtomando, que estrenó en enero de 2022.

Sin embargo, el vínculo entre Garay y Macías tuvo un giro inesperado para la opinión pública a finales de la semana pasada, cuando se supo que la cantante lo denunció por los delitos de “amenazas agravadas” y “violencia de género”. Luego de esto, el humorista fue detenido.

En el marco de la investigación que se sigue a raíz de las acusaciones, la Unidad Fiscal de Violencia de Género que entiende en la causa requirió un allanamiento a la vivienda ubicada en calle 20 de Septiembre donde residía la pareja. Allí se secuestraron cinco armas de fuego, un machete de hierro de 40 centímetros de largo y un hacha con hoja de hierro.

En entrevistas realizadas a medios televisivos, el abogado de la denunciante, José Manuel Fiz, dijo que Macías decidió recurrir a la Justicia luego de un episodio de violencia en un hotel de la ciudad cordobesa de Carlos Paz ocurrido el fin de semana pasado. Tras ello, señaló que su clienta fue a un refugio para mujeres, ya que su esposo se negaba a dejar la casa que compartían en Mendoza, y agregó que en el marco de la relación la mujer había sido víctima de “violencia física, económica y sexual”. “Viene de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos”, sostuvo el letrado.

Antes de su aprehensión, Garay compartió un mensaje en sus redes sociales en el que escribió: “Gracias a los miles de mensajes de apoyo. Y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”. Tras ello, quedó recluido en una sede policial y a disposición del fiscal Daniel Carniello, quien deberá definir su situación procesal. (La Nación)

