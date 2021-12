Chano contó que estuvo preso una noche en Nueva York

La visita de Chano Moreno Charpentier a “Los Mammones” fue muy celebrada en las redes sociales. A cuatro meses de haber sido baleado por un policía, el cantante se mostró muy animado y charló distendidamente sobre distintos temas. Incluso, sacó a la luz una anécdota desconocida sobre la época en la que protagonizó un programa con Esmeralda Mitre.

En diálogo con Jey Mammon, el exlíder de Tan Biónica relató cómo empezó su relación con la actriz. “Nos hicimos amigos hace muchos años. Hasta hicimos un reality show”, comentó. Al escucharlo, el conductor le preguntó si en ese experimento había surgido el hit “Carnavalintro”. “Sí, pero es un fake. En realidad, yo ya lo tenía escrito. Ahí, lo actué”, reconoció el invitado.

Esa fue la introducción para que contara algunos detalle desopilantes de aquel experimento audiovisual: “Nos pasó de todo. Un delirio, la compañía me pagó los pasajes. No me querían pagar los videoclips, pero me pagaron los pasajes de Esmeralda, mi psicólogo, mi psiquiatra José Capece y dos personas más que filmaban”. Y agregó: “Nosotros vivíamos ese día en Nueva York, lo editaban y después salía en Facebook”.

Lo que nadie se esperaba era que revelara que terminó preso durante una de esas grabaciones. “Fui en cana una noche en Nueva York y me dije ‘de esta no vuelvo más’. Tuve un problema con un vecino porque estaba fumando en la habitación. Y me acuerdo que se lo oculté a todos. Me llevaron porque sonó una alarma de humo”, recordó Chano.

Analizando aquella experiencia en la Gran Manzana junto a la actriz, el músico reconoció que se trató de una “aventura súper copada”. “Yo quería hacer como algo artístico y Esmeralda, medio que se subió al viaje. Viste que ella tiene esa intensidad”, completó.

La buena onda entre Chano y Jorge Lanata fue evidente cada vez que charlaron frente a las cámaras. Pero su relación, va mucho más allá de lo que se vio en la televisión.

El cantante solo tuvo elogios para el conductor de “Periodismo para Todos”. “Para muchos él es un tipo político, pero mi amistad con él radica en otra cosa. A él le gusta mucho el arte, la música, la escritura… es alguien que entrevistó a Jorge Luis Borges. Le aburre la política”, sostuvo.

Luego, añadió: “Ahora me invitó a Punta del Este, pero yo me cuido en Año Nuevo. Es una fecha difícil para mí, mi vieja quiere que me quede. A la gente que tiene el problema que yo tengo, las fechas le pegan mal”.

Para cerrar el tema, el compositor de “La melodía de Dios” recordó cómo surgió la buena onda con el periodista. “Lo conocí porque me invitó a tocar con Tan Biónica a su programa. Nos fuimos haciendo amigos, es una persona que yo quiero mucho. Me ayudó mucho en la etapa anterior, cuando me pasó lo que me pasó. Es una gran persona”, concluyó. (TN)

