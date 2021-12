Cinthia Fernández recibió una carta documento de Matías Defederico

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico pareciera no tener fin porque hoy el ex futbolista le envió una carta documento a la panelista de LAM en la que pide una reducción de la cuota alimentaria.

Hace apenas algunas semanas, la bailarina mostró los violentos chats con Defederico en donde el ex futbolista le decía, entre otras cosas, “hacete tratar” y “das pena”.

Y ahora se suma un nuevo capítulo: a través de una serie de historias, Cinthia Fernández contó que su ex le envió una carta documento en donde pide que le reduzcan la cuota alimentaria.

“En vez de carta a Papá Noel yo tengo cartitas documento“, escribió la panelista de LAM.

“La vida me sonríe como yo ahora. Me llegó una carta documento, un amor. Encima que no me pagan la cuota alimentaria me piden una reducción de la cuota. Voy a ser muy respetuosa: ojalá que la Justicia no le de lugar a este tipo de pedidos, lo digo por mi y por todas las madres que la remamos totalmente solas en todos los sentidos“, dijo Cinthia Fernández en sus historias de instagram.

Luego, la bailarina contó que la carta ya está en manos de su abogado, el Dr. Roberto Castillo, que ya le ganó sus últimas dos causas judiciales.

