Cinthia Fernández tuvo un accidente en el baño del canal

Fue una semana muy movida para Cinthia Fernández ya que compartió un video en sus redes sociales con L-Gante, revolucionando el mundo virtual y debió enfrentar a su pareja. Tamara Báez. La novia del cantante compartió en una story el emoji de un zorro y escribió: “jajaja igualitas”.

La panelista de Los ángeles de la mañana fue al show de L-Gante en el Luna Park y aprovechó la ocasión para preguntarle si el misterioso mensaje era para ella. “Sí, obvio. Le fui a hablar como corresponde. No sé si el mensaje fue para mí porque no tenía nombre. Sí, todos apuntaron a mí, pero si hay algo que no soy es zorrita”.

“¿Le diste a L-Gante?”, preguntó Ángel de Brito. “¡No! Era solo un clip y hoy van a ver el verdadero final de lo que pasó entre nosotros en mi Instagram”, respondió Cinthia.

Para seguir siendo noticias en los portales, Cinthia llegó esta mañana al estudio con una bolsa de hielo cubriendo su rodilla. “Se acaba de dar un palazo Cinthia y está con hielo”. “¿Te caíste en la puerta del baño?. Entre la vocecita y ahora la rodilla no haces una”, dijo el conductor.

“Yo no me caigo nunca en la vida…¡Me engualicharon!. En casa tengo una invasión de bichos negros, no sé qué pasó pero me engualicharon. Recién me caí porque estaba mojada la puerta del baño, me hizo ‘track’ la rodilla para adentro y bueno… No entienden el porrazo que me pegué”, sentenció Fernández.

