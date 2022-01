Cinthia Fernández vs Defederico

La batalla mediática entre Cinthia Fernández y Matías Defederico se está volviendo cada vez más virulenta. Luego de que el ex futbolista dijera que la modelo le fue infiel, la ex angelita arremetió en las redes ventilando más intimidades.

“Fui a parir sola mientras vos estabas enfiestado en una casa con 10 minas”, fue el último descargo de la bailarina. Tras algunos posteos de Defederico, que tiraron nafta al fuego, Cinthia tomó la posta de Instagram y le contestó. Entre otras cosas, aseguró que su ex estuvo con varias mujeres mientras ella estaba yendo a la clínica para que nazca su hija más chica.

“¿Querés saber lo que es un calvario? Un calvario es vivir violencia de todo tipo durante muchísimos años, aun estando separada. Violencia verbal, física, económica por no hacerse cargo, por no cumplir con los derechos de los niños y con las obligaciones que cualquier padre tiene”, lanzó.

Luego, amplió: “Tengas o no tengas trabajo, lo buscás de dónde sea. No me declaro que no puedo pagar, no quito la obra social, ni bajar la cuota. Eso es un calvario”.

Fernández se hizo cargo de que a veces contesta “de manera indebida” pero volcó su bronca a la manera en la que Defederico la trataba. “Hago lo que puedo con mis emociones y con un tipo así del otro lado”, remarcó.

Con respecto al parto de Francesca, su nena más chica, Cinthia fue lapidaria con Defederico. “Fui a parir sola. Me dijiste ‘a esta hija de puta se le ocurre parir ahora’. Manejé sola hasta la clínica con el útero a punto de reventar con riesgo a pegarme un palo, mientras vos estabas enfiestado en una casa con 10 minas”, aseguró.

La modelo comentó que su ex nunca apareció y solo se mostró “cuando estaba saliendo” la bebé. “Eso es violencia y un calvario. Estoy muy orgullosa de cómo cuido a mis hijitas sin pedirle nada a nadie y mucho menos, a vos”, cerró. (Rating Cero)

