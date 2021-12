Coldplay tocará en Argentina en octubre de 2022

Con la reactivación pospandemia, los fanáticos de la música, y en especial de Coldplay, reciben hoy una excelente noticia. La banda confirmó que tocará en Argentina luego de cuatro años, en el marco de la gira Music Of The Spheres World Tour.

La fecha será el 25 de octubre y las entradas saldrán a la venta este jueves 9 de diciembre a partir de las 10 am por medio de All Access. Todvía no se sabe el precio. Además de Argentina, Coldplay tocará en Brasil como parte del Rock in Río, en Costa Rica, República Dominicana, México, en Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica y en el Reino Unido.

Con la crisis climática de fondo y el compromiso de crear conciencia, la banda liderada por Chris Martin llevará a cabo acciones de activismo. “El eje del regreso de Coldplay a los escenarios estará signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida”, detallaron en un comunicado.

Fuente: Rating Cero

Comentarios

comentarios