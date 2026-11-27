El Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía Blanca condenó a un hombre a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por un ascendiente, en perjuicio de su hija menor de edad.

Según la investigación de la UFIJ Nº 14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, el hecho ocurrió en 2014, cuando el acusado le bajó la remera a la niña y la besó sobre la piel del pecho.

La denuncia fue radicada en marzo de 2018, luego de que la menor relatara lo sucedido en un trabajo escolar y las autoridades educativas alertaran a su madre.

La jueza María Mercedes Rico valoró el testimonio de la víctima, así como las declaraciones de familiares y profesionales que la asistieron, quienes dieron cuenta de los cambios de conducta y las secuelas que atravesó.

Además de la pena en suspenso, el tribunal estableció reglas de conducta por tres años. Entre ellas, la prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima por cualquier medio, la obligación de fijar residencia y el sometimiento al control del Patronato de Liberados.