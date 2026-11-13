Condenaron a una mujer por comercializar drogas en Bahía Blanca

El Tribunal en lo Criminal N.º 3 condenó a María José Dupak a cuatro años y dos meses de prisión por tenencia y comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas en distintos puntos de Bahía Blanca.

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado y estableció que las maniobras se desarrollaron entre el 7 de noviembre de 2024 y el 7 de febrero de 2025. Durante ese período, la mujer comercializó cocaína y marihuana mediante entregas previamente acordadas.

La investigación estuvo a cargo de la fiscalía Nº 19, conducida por el fiscal Mauricio Del Cero.

Uno de los procedimientos que permitió avanzar en la causa ocurrió el 7 de febrero de 2025, cuando efectivos policiales encontraron marihuana dentro de una caja metálica que la acusada llevaba en su cartera, mientras se encontraba en la primera cuadra de calle Montevideo.

El operativo se inició luego de que el centro de monitoreo alertara sobre movimientos sospechosos registrados por las cámaras de seguridad. En el lugar, los policías identificaron a la mujer y a un hombre, a quien le secuestraron un envoltorio con cocaína.

A partir del análisis del teléfono celular de la acusada y de otras pruebas reunidas durante la investigación, el tribunal consideró acreditados los hechos y dictó la condena.