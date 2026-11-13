Continuará la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas

Las jubilaciones y pensiones tendrán en diciembre un incremento del 2,17%, de acuerdo con la movilidad que toma como referencia la inflación de octubre informada por el INDEC. Sin embargo, debido a que el bono de hasta $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024, quienes cobran los haberes mínimos tendrán una suba efectiva del 1,87%.

La jubilación mínima, incluido el bono, pasará de $514.158,46 en noviembre a $523.796 en diciembre. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un incremento del 1,81%, mientras que las Pensiones No Contributivas aumentarán un 1,77%. El haber máximo, por su parte, subirá un 2,17%, hasta alcanzar los $3.053.622.

En diciembre también se pagará el medio aguinaldo, que se calculará sobre el haber mensual sin incluir el bono de $70.000, ya que este adicional no integra el haber previsional.

El congelamiento del bono también impacta en el poder adquisitivo. Según los datos del informe, entre enero y octubre la inflación acumuló un 26,3%, mientras que el haber mínimo total aumentó un 23,1%.

Además, durante octubre las canastas de indigencia y pobreza registraron subas del 3,5% y el 3,1%, respectivamente. En los últimos 12 meses, los incrementos fueron del 39,9% y el 39,2%.

El informe señala que, si el bono se hubiera actualizado desde marzo de 2024 junto con el resto de los haberes, debería alcanzar los $235.979. De esa manera, la jubilación mínima de octubre habría sido de $671.727, frente a los $505.748 efectivamente percibidos.

La diferencia representa una pérdida de $165.979 en ese mes. Según la estimación, el congelamiento afecta a unos tres millones de jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), además de 1,5 millones de beneficiarios de la PUAM y de Pensiones No Contributivas.

El bono pasó de representar el 52% del haber mínimo en marzo de 2024 al 14% previsto para diciembre de este año. Además, el Presupuesto 2027 no contempla una actualización de ese adicional.