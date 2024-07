Copa América 2024: cuándo arrancan los cuartos de final y cómo quedaron los cruces

La Copa América 2024 arrancará su etapa de definición, ya que luego que finalizara la fase de grupos, quedaron conformados los cuartos de final del certamen.

El torneo continental que se lleva a cabo en Estados Unidos contó con 16 equipos divididos en cuatro grupos, por lo que el formato estableció que clasificaran a la segunda fase el primero y segundo de cada zona.

Cuándo arrancan los cuartos de final de la Copa América 2024

Los cruces de cuartos de final del certamen continental iniciarán este jueves 4 de julio con un partido; y cerrarán el sábado 6 de julio, jornada que tendrá dos encuentros.

Cuartos de final de la Copa América 2024: cruces, fechas y horarios

Argentina vs. Ecuador | 4 de julio, a las 22 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

Venezuela vs. Canadá | 5 de julio, a las 22 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Colombia vs. Panamá | 6 de julio, a las 19 horas | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

Uruguay vs. Brasil | 6 de julio, a las 22 horas | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

Calendario de la Copa América 2024

Semifinales

Por definir – Por definir | 9 de julio, a las 21 | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

Por definir – Por definir | 10 de julio, a las 21 | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

Tercer puesto

Por definir – Por definir | 13 de julio, a las 21 | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

Final

Por definir – Por definir | 14 de julio, a las 21 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

