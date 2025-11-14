Corte de calle programado para el domingo y cambio de recorrido de colectivos

El domingo 16, de 15.30 a 20, permanecerá cerrada al tránsito vehicular la avenida Alem, entre Paraguay y Casanova.

En el lugar se llevará a cabo un torneo de Básquet 3×3, informaron fuentes del municipio.

Por tal motivo, diversas líneas del transporte público modificarán parte de su recorrido:

500: Centro a Villa Belgrano circula por Zelarrayán, Salta, avenida Alem y retoma recorrido habitual.

502: Centro a Villa del Parque por Rodríguez, 12 de octubre, Paraguay, Av. Alem y recorrido habitual. Regresa por Avenida Alem, Paraguay, Zapiola, Sarmiento y recorrido habitual.

503: Agricultura y Ganadería al Centro por Casanova, Urquiza, Caronti y recorrido habitual.

520: Bahía a Cabildo (salida por el Hospital Penna) por Alem, 11 de Abril, 12 de Octubre, Santiago del Estero, Alem y recorrido habitual.

521: Plaza Brown a Conicet/Bosque Alto por Patricios, Casanova, Alvarado, Uruguay, avenida Alem y recorrido habitual.

