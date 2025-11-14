Un motociclista muerto en Santa Rosa tras violento siniestro vial
Un joven santarroseño de 26 años de edad, identificado como Hernán Ferretti, murió este viernes en un siniestro vial ocurrido en la capital pampeana.
De acuerdo a lo que pudo saber El Diario de La Pampa, el hecho ocurrió alrededor de las 16 sobre la avenida Luro y la calle Bertera.
“Aparentemente venía fuerte, quiso esquivar un auto y chocó contra una columna“, confió una fuente policial.
En lo que va del año ya suman 46 las víctimas como consecuencia del tránsito en rutas y calles de la provincia de La Pampa.
Si bien los servicios de emergencia y la policía acudieron rápidamente al lugar, el joven motociclista no pudo recuperarse de las heridas recibidas y murió en el lugar.
Posteriormente, desde la Policía de La Pampa, informaron oficialmente que “la conductora del vehículo involucrado se detuvo a unas cuadras del lugar, se puso a disposición de las autoridades y manifestó su voluntad de colaborar con cualquier diligencia necesaria”.
