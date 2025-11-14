Doble alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional para Bahía Blanca
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un doble alerta amarillo para Bahía Blanca durante este fin de semana.
La primera advertencia es para el sábado a la tarde cuando el área podría ser afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
ALERTA AMARILLO PARA EL DOMINGO
En tanto, durante el domingo a la madrugada el área será afectada por fuertes vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h.
