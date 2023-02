Daniel Passarella y su regreso al estadio de River: “Nunca dudé en volver al Monumental”

Un nombre volvió a ocupar el centro de la escena esta semana, luego de que LA NACION anticipara que este domingo volverá al estadio Monumental, cuando River homenajee a Franco Armani y a todos los campeones mundiales de Argentina ‘78 y México ‘86 surgidos del club. Y este viernes, Daniel Passarella se refirió públicamente a estos días especiales que transita: “Acepté rápidamente la invitación. Nunca dudé en volver al Monumental. Voy a estar con mi familia y mis amigos que quieren ir también. Siento ganas de estar junto a los jugadores del ‘78 y el agasajo que nos hace el club, nos parece buenísimo”, dijo en el programa Líbero (TyC Sports) quien fuera presidente del club entre 2009 y 2013, lapso que quedó marcado por el único descenso en la historia del club.

Reconoció que para darle el sí a la invitación de River influyó también lo vivido el fin de semana pasado, cuando Passarella vivió un homenaje en la cancha de Sarmiento de Junín. “No sabía que me iban a hacer un homenaje en Junín, pensé que era algo más privado. Fue una emoción bárbara, un lindo gesto de la gente de Junín”.

Mucho se habló en los últimos días sobre cómo los hinchas millonarios recibirían a Passarella. El exDT contó: “Este regreso lo hago por la gente de River, nada más. Se comportaron muy bien conmigo”. Y cuando le consultaron sobre si creía que los simpatizantes iban a saber dividir las valoraciones para su persona en función de los roles que desempeñó, agregó: “Yo no quiero hablar de lo que fue mi etapa como dirigente y lo que pasó porque la persona que debería estar ya no está”, dijo sin profundizar o decir sobre a quién hacía referencia sobre el tema cuando le repreguntaron si lo hacía por José María Aguilar, Rodolfo D’Onofrio (expresidentes millonarios) o Julio Grondona, extitular de la AFA: “¿Quién va a ser? Piensen, ustedes son periodistas”.

Se sabe que el gran cuestionamiento que le hicieron a Passarella en su gestión como dirigente fue porque River se fue al descenso: “El único peso que tengo fue que nos fuimos con River al descenso. Es larga esa historia. Es acostumbrarse a vivir con el peso encima, todavía lo sigo haciendo. Imagino mi vuelta como una cosa común, con todos los jugadores que ganamos la Copa del Mundo. Entiendo si hay alguno que no me reciba bien, aunque yo sé que no soy culpable del descenso,”, declaró. A su vez, contó que no sospecha que al club lo perjudicaron por su tensa relación con Grondona: “No tengo sospechas. ¿Por qué tendría que sospechar por eso?”.

También le consultaron sobre su visión de Marcelo Gallardo y Martín Demichelis: “Gallardo y Demichelis me parecen muy buenos los dos. Gallardo ganó muchas copas e hizo un equipo que nadie quería jugar contra ellos”. (La Nación).

